國民黨主席江啟臣今天指國民黨敗選「不代表九二共識內後的內涵有問題」，看似對中共及黨內深藍有所安撫。但對岸堅持須在「九二共識」、「反對台獨」之下才有得談，鋼板態度毫無轉寰。江主席若不接受「九二共識」、大聲說出「反對台獨」，要想找出迥異過去國民黨「親美和中」的新路線，難度極高。

過去國民黨執政，憑恃政權及擱置主權爭議的「九二共識」，採「親美、和中、友日」路線。但失去政權後，國民黨堅持以「九二共識」扮演兩岸衝突的煞車皮，卻逐漸失去對美的話語權。

相對的，執政的民進黨對外強力親美反中，對內以「中華民國台灣」偷走國民黨的神主牌，再把國民黨打成「親中舔共」，加上越來越多國人不耐煩國共兩黨對「主權」的模糊定義，尤其年輕人近年受台灣意識的教育影響，對大中華的情感疏離日深，在國民黨年初大敗後，黨內雖有走出新路的呼聲，但仍無法擺開統獨糾纏的包袱。

江啟臣競選黨主席的政見闡述，明顯主張「親美」，力求擺脫國民黨予人「親中」、甚至被汙名「舔共」的帽子，期望走上「和中」路線。但他不願碰觸「九二共識」，只講「反對法理台獨」，卻未說「反對台獨」，難怪被形容「拿香跟民進黨拜」，甚至被質疑「華獨」。

在中美「文明對抗」大局中，在野的國民黨，顯得左支右絀。若江主席的新論述是向民進黨路線靠攏，選民支持民進黨就好，何必選擇「山寨版」？何況還有民眾黨虎視眈眈地挖向淺藍地盤，擁有國際關係博士的江主席，能不能找到一條既「親美」又「和中」的新路線，為國民黨爭取到發展空間，時代考驗著這位新主席。

(中時 )