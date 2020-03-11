新冠肺炎持續蔓延，全國已有多項大型活動停辦，金城桐花盃路跑賽目前報名人數已超過2000人，主辦單位考量人數眾多，管控不易，擔心群聚效使疫情在活動中蔓延，於10日宣布將路跑延至明年，參賽資格將會保留，也期盼民眾能夠體諒，共體時艱。

土城金城桐花盃至今已是第30屆，屬台灣歷史相當悠久的路跑比賽，賽程分為21公里、13公里、5公里組，從頂埔國小出發，一路行經福田路、龍泉路、媽祖山系再返回頂埔國小，為地方年度盛事。

但今年新冠肺炎持續升溫，主辦單位擔心賽是人潮眾多，引發群聚感染，經長時間討論後，決定延辦第30屆桐花杯路跑賽至明年5月2日。

土城區體育會理事長郭正雄指出，金城桐花盃賽事集合場地、頒獎典禮、終點、表演活動皆是在頂埔國小舉辦，若執意舉辦，恐也會對校園防疫造成困擾。

郭正雄強調，加上現在全國大型活動幾乎都已停辦，新北市包括萬金石馬拉松、2020新北市鐵道馬拉松接力賽等活動也都延期或取消，他們研議之後，不得以做出此項決定，他們也將自行吸收有關物資籌備前置作業等費用。

郭正雄說，延至明年的第30屆土城金城桐花盃將會是最終回，未來活動將會轉型，改為以扶幼為主的賽事，屆時將改為國中、小學生打造比賽內容。

(中時 )