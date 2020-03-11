鶯歌陶瓷博物館為推廣學陶品茶，將在館內舉辦「擇器論茶-鶯歌文生窯吳明儀茶席展」，活動從11日辦至22日止，展出8組知名陶藝家吳明儀的陶藝茶器，各組皆獨具風格。鶯歌陶博館館長吳秀慈表示，此次展覽館方還準備「打氣茶」，供看展民眾索取，欣賞美麗陶具之餘還能品嘗地方好茶。

鶯歌在地陶藝家吳明儀，傳襲自福建泉州磁灶鎮24代的製陶家業，從小就投入製陶產業，至今已34年，鑽研於釉藥呈色及自然落灰的獨特技法，8年前品茶之餘體會到「懂得喝茶才能製作實用的飲茶器具」。

吳明儀表示，自此之後，他開始傾心鑽研陶藝茶器，製作出多款不同特色作品，包括以太極為造型的《擇器論茶／茶席》、運用陶瓷仿製溪流旁石頭的《清泉石上流／茶席》、能讓人品茗時感受到無拘無束的《行雲流水／茶席》等。

陶瓷博物館在這次茶席展中，精心挑選吳明儀近4年來最優秀的作品，希望讓民眾一起感受品茗樂趣。

鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈表示，吳明儀的茶器作品豐富多元，將陶藝與茶藝相為融合，適合全家大小一起來參觀；另陶博每日還準備10份「打氣茶」，供民眾一邊品茗一邊賞陶。

(中時 )