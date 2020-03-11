新北市樹林網球場委外營運來，年費調漲數次，現廠商擬從日間2000元、夜間3000元調漲至日、夜皆4500元，漲幅達達225％、150％，讓居民相當不滿，新北市議員陳世榮認為體育處應推廣網球運動，不該放任廠商隨意漲價；新北市體育處表示，本案目前仍在審理中，並未通過，廠商不得隨意調整價錢。

樹林網球場位於體育館旁，是由新北市府以OT案委託廠商經營，起初收費為日間2000元、夜間3000元，2015年調漲為日間2750元、夜間3750元。

日前廠商又貼出通知單，表示把年費從日間2750元、夜間3750元調漲為4500元，漲幅達63％、20％，民眾抱怨頻頻，認為這個價格與新北市府經營時落差過大。

新北市議員陳世榮表示，政府理應向大眾推廣網球運動，讓更多人接觸網球，但現在竟放任廠商隨意調漲價錢，罔顧民眾權益，要求市府嚴加審理此案，不應讓廠商吃定愛球人士。

新北市體育處表示，廠商近期因斥資整修球場，包含紅土翻新、透水管重鋪、劃線石整修及新設網球柱等，所以希望調漲價錢，回收成本。

體育處表示，廠商若要漲價，需要體育處審核同意，但目前體育處尚未審核此案，已於日前要求廠商撤回公告，並告誡廠商在未審核之前不可自行漲價。

(中時 )