桃園市龜山區8日深夜發生命案，39歲湯姓工人酒後和31歲溫姓同事起衝突，兩人鬥毆發生，結果湯男遭活活打死。警方獲報後展開調查，發現涉嫌行凶的溫男還是海軍陸戰隊退伍弟兄，警方11日依殺人罪嫌移送，經地院裁定收押禁見。

據了解，湯男與溫男都是鷹架工人，2人身強體壯，原本就常常因為工地工作狀況產生口角，也因為都同屬1個工頭，也都住在某社區大樓的套房內。

8日晚間，湯男酒後和溫男發生衝突，2人因此發生拉扯，期間額頭、後腦都被重擊。湯男倒地後，溫才發現狀況不對，趕緊報案，指湯身體不適，消防隊員趕緊將其送醫，最後仍回天乏術，宣告不治。不過警方調查後發現，湯男身上有多起傷勢，其中額頭、後腦有明顯傷痕，懷疑遭到凶殺。

警方清查該樓層住戶，認為溫男涉有重嫌，才突破溫男心防，他也坦承犯案，警方也才發現溫是海軍陸戰隊退伍，還有經過格鬥訓練。訊後依殺人罪嫌移送法辦，經法院裁定收押禁見。

(中時 )