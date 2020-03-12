駐顏有術的男星涂晨洋，曾演出《甘味人生》等多部本土劇，他雖然常常因為視覺年齡不夠老而被要求畫老妝甚至退通告，不過也正因為他保養有方，最近與曾雅蘭的胞妹Gigi，共同接下了保健食品的代言。

常常被誤認還未成年的Gigi，由於得天獨厚的家族基因，加上不愛吃甜食，因此雖然是一枝花的年紀，不過歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡。而年近半百的涂晨洋，則是天天上健身房，還有少吃高AGEs值的食物，例如：燒烤、油炸食物、牛排、薯條、麵包以及加工食品等。因為吃太多AGEs高的食物，會造成糖化的現象，如果AGEs長期在體內堆積，會使身體由內到外漸漸老化衰弱甚至生病。

另外，抽煙或懸浮微粒等空氣污染，讓人吸入肺部後也會增加體內 AGEs 的生成，因此，原先菸齡10多年的涂晨洋，7年前在好友的鼓勵下，透過二代戒菸門診，也戒除了抽煙的習慣。除了運動以及飲食，涂晨洋與Gigi一致認為，優良的睡眠品質，更是凍齡不可或缺的，建議大家可以多吃含有芝麻萃取的保健食品。

(中時電子報)