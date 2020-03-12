小琉球爆紅多年，島上民宿增至400多間，但合法僅120餘間，使得拓展觀光與保護生態如何取得平衡成了發燒議題，期間雖有人提出控管遊客數的建議，盼降低年破百萬的遊客量、減低環境負荷量，但如今地方政府帶頭新增航線，似乎有變向助長非法民宿疑慮。

小琉球不僅是國旅熱點，也深受外國潛客喜愛，因此到小琉球玩的遊客幾乎都是2天1夜起跳，不過從合法民宿的數量來看，加總淡旺季應該也容納不下百萬遊客，由此可知，非法民宿從中獲利可觀，而目前還有民宿在蓋，就能知曉商機無限。

所以，若政府不嚴加控管民宿的合法性，反而新增航線增加遊客，這對合法民宿業者相當不公平。政府欲促進地方觀光的心情可以理解，但前提下需有公平正義，且當遇上自然生態受到衝擊時，如何取得觀光與生態的平衡才是重點考量。

「有管理才有價值。」蔡姓民宿業者指出，數字好看不能當飯吃，當哪天小琉球的生態破壞殆盡，哭天搶地也挽不回，不管政府或業者都要有管理的遠見，不僅是對遊客還有自身，永續經營本就不是單方面的事。

(中時 )