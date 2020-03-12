早期八點檔連續劇女主角顏值是賣點，古裝劇不僅長得美，還得有脫俗氣質，《包青天》中以石玉奴走紅的張玉嬿，是圈內古典美人代表，出道20多年來，雖有緋聞，然唯認戀男神謝祖武，但郎才女貌卻分手，兩人十多年後再見，竟直接上演淚崩戲碼。

張玉嬿古裝扮相極美，被封為「最美林黛玉」。(中時資料照片)

古典美成林黛玉首選 張玉嬿苦情從戲中到真實

張玉嬿是戲劇本科系出身，出道後首部作品《末代兒女情》，就讓她獲得金鐘獎視后提名，演技無庸置疑，然她最讓人印象深刻的，還是在古裝劇中，演繹受命運捉弄的苦情美人，張玉嬿的古裝扮相極美，她1996年接演《紅樓夢》，挑大梁演出經典角色「林妹妹」，小巧的鵝蛋臉上，一雙晶亮杏眼時刻盈滿水波，如書中的黛玉一般，一張口就得為今生註定抱憾的情緣償還，如此動情的演出，讓她被台灣媒體封為「最美黛玉」。

張玉嬿演技深刻，尤以飾演苦情角色為人所熟知。(中時資料照片)

張玉嬿在戲劇作品中，常演出悲苦身世的女子，她對這類演出確實拿手，「第一苦旦」總能讓觀眾流下心疼的眼淚，實際生活中，張玉嬿的個性堅毅獨立，她曾說過真實的自己，和戲中角色有很大落差，私下她很少哭，而她出道近30年幾乎零緋聞，少了「感情」這惹人傷心的元素，直到1999年跟不老男神謝祖武合作，才結下張玉嬿此生最虐心的一段情緣。

張玉嬿跟謝祖武合作《親親你是我的寶貝》，兩人當時事業都如日中天，且郎才女貌，身為同行完全能理解體諒對方生活，各方面都登對，且兩人個性都屬低調不浮誇，很自然地陷入愛河，默默相愛著，但再怎麼契合，都難逃明星戀愛的硬傷--忙碌與距離，長期下來，感情生活成奢望，謝祖武跟張玉嬿這段內外都看似完美的感情，僅維持3年便告終。

男神女神相戀卻分手 再見竟心跳破200

神奇的是，當年適婚年齡的張玉嬿，和謝祖武分手後感情成謎，跟大陸某影視公司大老闆傳出秘戀，然張玉嬿鄭重否認此事，她也曾爆跟出版界才子郝廣才交往多年，甚至差點邁入婚姻，傳張玉嬿不接受求婚，而她始終不認這段情，只肯稱彼此是朋友，張玉嬿說過，母親從不催婚，她也樂得過平淡的日子，偶爾看心情接戲，直到2007年謝祖武主持新節目，她答應當舊愛首集來賓，分手10多年兩人首度同台，製作單位給謝祖武裝上心跳測量器，早已結婚生子的他一見張玉嬿，心跳竟破200，足見兩人舊情刻骨銘心。

事實上，兩人分手後，又合作過2部戲，但已是最熟悉的陌生人，私下不會聯絡，當年分手的原因不是大事，張玉嬿要搬家找男友幫忙，謝祖武卻以健身為由拒絕，電話另一頭的張玉嬿情緒湧上心頭痛哭，最主要原因是兩人工作都忙，聚少離多，張玉嬿是容易內心不安的小女人，又得不到男友常伴左右，時間拉長、問題深化，她先提出「想冷靜一下」，最後謝祖武說了「分手」，這段情就此終結。

謝祖武在節目上回憶往日情，坦言分手當下其實沒很難受，但一冷靜下來，心頭湧現生命頓失重心的惆悵，有種被撕裂、未來不會再被愛的淒涼感，當謝祖武藏了10多年的真心話一說出口，張玉嬿馬上紅了眼眶淚灑攝影棚，導致攝影一度中斷，而如今重逢，以朋友身分回憶這段情，張玉嬿心頭雲霧散去，她表示能這樣回憶過去，也算是種幸福。

(中時電子報)