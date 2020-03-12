台中機捷進入倒數試營運階段，只要抬頭仰望，不時可以看到兩到三節的捷運列車運行其上，據台中市政府說法，機捷即將在今年底通車。北屯機廠捷運特區內「機捷順勢帶動當地蓬勃發展」已是許多看房行家的共識，因此，附近好幾間建案如雨後春筍般冒出來，在諸多建商爭先恐後進駐該區的現況下，有一件新建案如萬眾矚目的大明星姿態，降臨在機捷特區，挾帶著高知名度的品牌優勢，首次在機捷特區亮相，誓言要成為當地的地標，它便是富宇建設。這次特別專訪上揚國際建築團隊台中一處楊濬輔副總，請他來談談富宇建設在這裡的展望。

楊濬輔副總：要挑房，當然就挑最好的！

Costco已開始動工興建，將為當地生活機能大大加分 / 圖片為本報攝

這次富宇進駐機捷特區，緊鄰北屯生活圈與松竹商圈，在生活機能便利性上完全能滿足需求，知名賣場Costco也看好當地發展潛力，已開始動工興建新賣場，往後在購物選擇上將更具多樣性。交通方面，市區內移動靠著即將通車的台中機捷，G3捷運站與松竹站坐落於此即可暢行無阻；若想到外縣市，無論是到台74線還是上中山高均十分便利，交通可謂四通八達。

楊副總表示，在地理位置如此優越的情況之下，想當然吸引許多建商前來投資，不過要挑房，當然要選擇最好的富宇建設。他特別提到，富宇建設之所以如此受到大家喜愛，在於它世代傳承的雄厚營造背景，在跨足建築業後，予人一種安心可靠的感覺，而這種感覺正是我們對於勾勒出一個家庭，最鮮明的輪廓，因此，與其說富宇打造一間房屋，不如說富宇用心打造一個家。

於首購區內採用超高樓結構工法 展現富宇萬丈雄心

對於富宇入駐機捷特區，楊副總顯得十分有把握，他強調，富宇建設在此案規劃上選擇推出超高樓建案，這種想法在首購區域及首購產品上較少出現，富宇建設的考量是：既然要做，就要做到盡善盡美與絕佳的安全性。因為超高結構建築需委由第三方結構技師單位檢核，在標準上相對一般15樓以下的大樓較為嚴謹且公正客觀，以住的安全角度來說，要選就要選安全性佳有品牌信譽的建商。

北屯機廠捷運特區建案林立，富宇選擇在敦富路角地興建超高結構大樓，展現職人工匠級般的工法，就是為了讓首購居多的本區消費者能買得安心、住得安心，而此案也是富宇建設在機廠捷運特區4塊土地中的首發個案，也可望能成為當地的新地標。

生活機能佳 房市前景看好

台中機捷預計今年底通車，往後市內交通將更為便利 / 圖片為本報攝

富宇即將推出的新作品中，室內規劃規劃將以二房、三房等格局為主，坪數則落在22~35坪，小坪數設計對首購族來說是很棒的誘因，可望吸引許多年輕人前往看屋，實現他們的購屋夢想。目前機捷特區附近的房價約在26~30萬之間，未來捷運通車、Costco與其它知名商家入駐以後，當地無論是交通便利性與生活機能上均大大加分，預估房價會有一波漲幅，房市前景一片看好。

對於購屋有憧憬的族群來說，富宇的新建案是十分優異的選擇，趁著假日好天氣，不妨來接待中心參觀一番。

(中時電子報)