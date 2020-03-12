***免責聲明：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

最近才發現原油正2 ETF有這麼多人買，還蠻讓人驚訝的，我猜想投資人可能從石油是民生必需品的角度，認為只要下跌在相對低檔時買進持有，終究會等到漲上去的一天，基本上想法沒有大錯誤，不過這要在一個前提之下，就是沒有出現結構性問題時，否則就算拉長時間來看對了，但介入點太早有可能會套牢一段不少的時間，少則幾週，多則幾個月甚至超過一年。

1. 原油走勢改變結構，需要尋底

在2/16時原油由65元跌到50元左右時，船長曾寫了一篇文章，當時認為，若沒有出現結構性的改變，原油的區間大約在50~65元之間，且若能反彈站上52.7元左右就有機會形成破底翻，後來有出現短期的反彈轉強，但隨著歐美疫情擴大，破底翻失敗，變成了一種假突破，當再度破底49元時應要停損出場，此時原來的區間震盪結構就被破壞掉了，週五再度因俄羅斯不同意OPEC擴大減產150萬桶的提案，只同意維持原來的減產幅度，由3月底延長到6月底，失望性賣壓在原來金融巿場大跌的氛圍下，原油價格再度創波段新低，接下來只能向下尋找支撐。

圖文/船長授權提供

2. 原油的可能支撐區猜想

原油近十年的架構來看，可能有二個支撐，一是2016年時大約在38元左右曾出現破底翻的頸線支撐；另一個是以1X跌幅去估算悲觀的版本，大約在30~31元左右。不過原油產國恐怕無法忍受這麼低的價格，一定會有動作。但是俄羅斯想壓低油價讓美國頁岩油廠倒閉的陰謀論也是值得思考，目前只是猜底，一切要等到築出短底才能確認。

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3. 元大SP原油正2 ETF的麻煩事

在近一個月半ETF交易量突然天天爆大量，但法人及大戶卻都站在減碼方，所以近期算是以散戶的買盤為主，跟股票一樣，想當抄底者，就得承受抄錯底的風險，這次抄到麻煩了。

因為散戶太熱情想買元大原油正2 ETF，導致ETF額度供不應求，投資人瘋原油瘋到什麼程度? 願意用溢價20%去買元大原油正2 ETF，這是不可思議的交易! 如果有人願意放長一點，光做這個套利就可以賺近2成，放空1份的原油正2，並買進2份原油正1，拉長時間來看應會收斂。

元大投信申請擴大額度已獲得主管機關核准，可以追加200億元的額度，這下慘了，原油正2的溢價恐會大幅收斂，因此持有的人就算看好原油很堅定，也得快點賣掉，否則就算原油不跌，正2也會跌，更何況週五紐約盤跌了，這是持有的人要注意的風險。

3/9補充說明：週末俄羅斯正式拒絕OPEC減產協議，對此不善回應，沙烏地阿拉伯決定增產200萬桶，沙國的產油成本極低，目前原油3字頭水準仍不會賠錢，但這正中俄羅斯下懷--以低油價逼死美國頁岩油廠，美國自2018年起頁岩油產量已足夠美國內需，並開始大量出口，至2月底為止，每日出口已達415萬桶，據研究機構的估計，產油成本可能在25-50元之間，但多數落在40-50元左右，因此過去二年油價的底都沒有破50元，這次在疫情的催化下，出現結構性改變，油價一崩盤，觸發停損，也使資金大流動，往安全資產跑，十年債利率已經要往0％走了。

3/9元大SP原油正2的盤中估計淨值只剩3元多，但盤中股價竟然還有8元，溢價高達160％，持有風險之大，令人感到不可思議，就算要抄底也不應該持有正2ETF，而短期想做一組套利單 : 放空正2同時買進2份一倍的原油ETF，也不可行了，因為融券全部都被用完了。就算是一倍的原油ETF，今天盤中的溢價也到達24%，單向持有原油ETF目前都不適合，需等待溢價回到合理的水準。

最後提醒，若淨值在2元以下達3天以上就強制下市，一旦下市，就是以扣除費用後的淨值清算，所有的溢價都會歸零，這是最悲觀的情境。

圖文/船長授權提供

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※本文由船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)