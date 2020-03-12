新冠肺炎疫情、油市激烈震盪，以標普500指數為例，從2月19日盤中觸及歷史高點3,393 點後，指數一路崩跌，截至3月10日收盤指數收在2,882.23點，跌幅達15%，但美股周二又大漲逾千點，投資人陷入瘋狂。然而，這波股災恐怕僅是剛開始，安聯(Allianz)首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，可能美股要崩跌3成才會觸底。

據CNBC報導，埃里安在節目上提到，道瓊指數將從歷史高點回跌20~30%，從道瓊指數2月12日收盤價29,568點高點，一直到昨(10日)收25,018.16點來計算，指數短短1個月內下挫超過19%，道瓊指數昨日收盤甚至是以漲千點作收才能稍稍止住跌勢。

Mohamed El-Erian曾在新冠肺炎疫情衝擊美股之際，就警告投資人壓抑逢低買進的衝動，至今依然看衰前景，如今又重申，經濟成長一旦陷入停滯，就很難重啟。

美國聯準會 (Fed)雖在本月初緊急宣布降息2碼，維持資金流動性，但石油輸出國組織 (OPEC)上周五與俄羅斯在維也納的減產協商破局，讓市場直接失去支撐點崩跌。油價周一開盤崩跌30%，甚至讓標普500指數期貨崩跌觸及熔斷機制，道瓊指數終場暴跌2,013點，創下2018年10 月以來最大單日跌幅。周二又因川普聲稱會推出重大措施救市，早盤又觸及熔斷機制漲停，一度暫停交易。

(中時電子報)