台股在2008年金融風暴期間祭出禁空令

面對疫情對經濟的衝擊，南韓政府從3/11開始禁止放空，日本馬上跟進，而金管會主委顧立雄表態，台股什麼情況下要禁止放空等，都已經準備好了，顯見穩定股市成為全球政府當務之急。

其實，10多年前爆發金融風暴，台股行情走空頭時，政府曾經步向禁空之路，2008年從平盤以下禁止放空，到只剩台灣50中型100共150支股票平盤以上可以放空，最後不論盤上盤下通通都不許空。

結果並沒有因為禁止放空變的更好。大盤從9859點跌到3955點。限制放空那年市場出現怪異的現象，當年度只有提早進行放空的人是市場贏家，其他做多的人都是輸家，做多賠錢想向下操作連放空股票的權利都被剝奪。

行情下跌從來跟空頭一點關係也沒有，平盤以下不能放空的年代，股票也會跌停板，漲跌是持有股票的人決定，買盤強與賣壓輕是一體兩面，惜售，股價跳空漲停一股難求:，股票的人出貨自然會跌。到3/10為止台股融資662萬張、融券84萬張，多空不成比例，空頭哪來左右漲跌的能耐。偏偏只要下跌，放空股票的人總為千夫所指。

一個健全、自由的市場，做多做空都是投資的方法，景氣榮枯推動經濟巨輪，禁止放空無疑是政府帶頭示弱，應該要教育投資人接受景氣循環，沒有永遠多頭的市場，禁空令從未挽救最後的跌勢，突顯事態的嚴重性反而製造投資人更大疑慮。

消滅傳染病最佳方式，是隔離，應該禁足，而不是禁空。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

(中時電子報)