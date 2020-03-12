爆乳甜姐兒被周刊拍到與人夫熱吻上摩鐵，引發網友熱議。除了她感情世界與清秀的外型外，她的火辣身材也成為網友熱烈討論的焦點。不少網友就好奇F奶到底是有多大。

世間少有的F奶，被比喻成哈密瓜。(示意圖/shutterstock)

罩杯的尺寸則由其深度決定的，根據本土知名女性內衣大廠的選購指南指出，女性罩杯的算法是將上下胸圍的公分數相減，數值越大的罩杯也就越高。以亞洲銷售量最高的女性內衣為B罩杯，尺碼就介於12到15公分之間，如果大略以水果大小來比喻，那麼B罩杯就大約像「柿子」重量大概是140克、而C罩杯的尺碼介於15到17.5公分間，大約是蘋果大小，重量也來到240克、接下來D罩杯尺碼介於17.5到20公分，已經相當於葡萄柚的大小，重量也來到380克、E奶，罩杯尺碼也大到20到22.5公分，用水果來比喻也相水梨，重量更高到570克。

至於受矚目的F奶，罩杯尺碼也從22.5大到25公分，用水果來比喻是哈密瓜，重量高到810克，真的已經可以算是世間少有了。

(中時電子報)