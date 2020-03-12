館長直播大談蔡宜芳不倫戀情，王世堅躺著也中槍。(取自館長YouTube)

29歲的民眾黨新秀、F奶甜姐兒蔡宜芳被踢爆與柯文哲心腹大將張益贍不倫戀，令外界好奇向來挺柯到底的網紅「館長」陳之漢有何看法。果然館長也不負粉絲期待，昨(11日)深夜在直播發表對蔡宜芳不倫戀的看法，不過出軌的是張益贍，卻讓民進黨市議員王世堅躺著也中槍！

館長一向挺柯到底，也曾在蔡宜芳參選立委期間伸援手，不僅出借健身房讓她拍宣傳照，還親自下海直播為蔡宜芳催票。如今蔡宜芳鬧出不倫情事，館長直言男歡女愛走到哪都一樣，這種事情大家不要去怪柯文哲，稱自己開健身房下面人這麼多，每一年也一定都會有1到2件類似事情。

館長認為既然張益贍已被開除黨籍，等於是給社會一個交代，這樣的事情在各黨各派都有，「今天如果是柯文哲去開房間，那當然不行，他下面的人我是覺得不好管啦。」

館長強調自己不是要幫柯文哲講話，接著忍不住笑稱：「你看我們世堅哥，也是常常帶助理去開…開開開旅館嘛，呵呵呵對不對，是不是這樣。我們的恰吉也曾經幹過這種事。」一句話讓王世堅躺著也中槍！

(中時電子報)