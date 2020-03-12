蔡宜芳現任民眾黨團法案助理(左)、桃園市長鄭文燦(中)、桃園市議員詹江村(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

台灣民眾黨黨團助理蔡宜芳遭周刊踢爆與同黨中央委員張益贍不倫戀、共同出入摩鐵。民進黨桃園市議員王浩宇今再爆，2人曾與他密會討論負面選戰操盤「案外案」。但桃園市議員詹江村看不下去，也趁勢爆料，王浩宇曾常私下拿他與桃園市長鄭文燦的「秘密對話」給他看。

原來，今天周刊除踢爆兩人不倫戀外，曾是綠黨召集人的王浩宇在臉書再爆2020選戰前，張益贍曾帶著蔡宜芳與他密會，商量「負面選戰」操作事宜，張益贍曾要求，「民眾黨的策略很簡單，第一個就是，他要打民進黨，第二，就是他(張)要邊緣化『時代力量』，民眾黨判斷，這樣做對綠黨有好處」。王浩宇並在臉書貼出3人的LINE群組對話。

對於王浩宇行徑，村長詹江村12日也在臉書趁勢爆料，「王浩宇是一個藏不住秘密的人，鄭文燦跟他的對話，他私下都會拿給我看，跟我炫耀！」，內容很多，不便貼出。

村長驚訝表示「原來故事這麼精彩，民眾黨一手餵消息給王浩宇，猛攻時代力量，另一手採懷柔政策收編時代力量？」，「跟王浩宇來往，無異於跟魔鬼打交道」代價。他最後結論：「跟王浩宇打交道，都會被出賣！」。

(中時電子報)