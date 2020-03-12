武漢青山一處社區管委會爆出用垃圾車，運送了民眾集中購買的一千份肉，並且已向居民發放了530份，恐民眾身心健康造成不良影響。事情被揭發後，社區管委會迅速發出道歉信，並成立6個工作組上門致歉，收回已發放的肉，並保證明天上午將同等份量的肉安全清潔地送到居民家中。

3月11日下午，有網友在社交平臺反映稱，武漢市青山區鋼都花園園林社區「用垃圾車送肉」。網友在微信群表示，「昨天拿了份肉，有臭味，沒吃。」，有網友質疑「垃圾車要是運輸過廢棄口罩怎麼辦？害人不淺」

不過送肉的當天晚上，社區管理委會官方微博就通報表示，2020年3月11日下午，由於工作失誤，為居民運送集中購買的平價肉，使用一輛垃圾車運送了1000份，其中530份已發放，沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對居民群眾的身心健康造成了不良影響。為此我們真誠地向居民表示道歉。

呼籲拿到肉品的民眾暫不要食用，將連夜上門收回、集中銷毀，同時，保證明天將同等份量的肉安全清潔地送到相關居民家中。並將第一時間追究相關責任人的責任，並責令其對平價肉供應造成的損失進行賠償。

目前，鋼都花園管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊都已經被免職，並立案審查。

(中時電子報)