受新冠肺炎影響，國內人力市場緊縮，校園徵才延後或取消；元大金控逆勢操作，宣布招募30名儲備幹部(MA)，名額較往年的20名多50％；元大金控總經理翁健表示，要給年輕人機會，培養MA成為未來CEO的左右手；元大金控人資長張曉耕表示，MA的薪資福利優於市場，工作首年「年薪百萬」不是夢。

張曉耕指出，元大MA採精兵政策，歷年經驗是從1100個候選人當中，最後錄取20個名額，錄取率僅1.7％；元大金控首度擴大MA規模，張曉耕表示，人才儲備是為了海外發展以及金控各項業務拓展做足準備，也為數位金融的發展，注入更多創意的發想。

元大金有證券、銀行、人壽與投信等，翁健指出，這是歷經22次對外合併的結果，子公司的董、總很多來自被併購的公司，但元大金用人唯才，進來工作就是「元大人」，今年擴大招募，就是要拔擢年輕人，協助他們培養專業，提供更好的機會與表演舞台。

翁健透露，2009年是元大金第二屆MA招募，該年已有MA經歷各部門、外派歷練，現在擔任金控部門主管，年紀僅有36歲。

元大金控廣招MA人才，今年計畫預定招募六大類職務，包括：投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共30位MA，為歷年來徵才人數最多，其中，國際營運類特別從經營管理類獨立出來，顯見元大金控對國際人才培養的重視，已有多位MA派駐海外。

張曉耕表示，元大MA的起薪約6.5萬元，高出碩士新鮮人4.2萬元的50％，若加上年終獎金等，工作首年「百萬年薪」不是夢；不過，高薪資代表必須接受高度挑戰與抗壓性，張曉耕根據內部統計指出，累計先前八屆的MA，目前留任率高達65％，高於同業許多，好薪資、順暢的升遷管道以及養成訓練等，是元大金留住人才的祕訣，張曉耕透露，MA升上部門主管後，年薪較工作首年成長2、3倍。

(中時 )