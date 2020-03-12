費德勒、哈斯與狄米卓夫三位職業男網好手，原來有著好歌喉。（影片嵌入自ATP臉書粉專）

僅次於網球四大滿貫賽的印地安泉網球公開賽，今年因為新冠肺炎疫情取消，世界職業男網協會ATP分享瑞士天王費德勒（Roger Federer）和德國退役選手哈斯（Tommy Haas）、保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov）3年前合唱芝加哥合唱團歌曲「Hard To Say I’m Sorry」的舊影片，讓球迷看到球星們多才多藝的一面。

這支2017年就公開過的影片中，葛萊美獎知名製作人佛斯特（David Foster）擔任鋼琴伴奏、指導節拍，費德勒、哈斯與狄米卓夫引吭高歌，三人甚至還有合音，塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）也「卡位」唱了一句，費德勒當時透過推特表示：「我們開始組一個男團了，團名是『單手反拍男孩』。」

ATP臉書粉專讓這段影片「重出江湖」，補充：「史上最佳男網選手團體？難以忘懷在印地安泉留下的美好時刻。」

(中時 )