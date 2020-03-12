本日(3月12日)精選重點國際新聞：

【1】譚德塞： 新冠肺炎確認全球大流行

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞星期三正式宣布，新冠肺炎的疫情在全球已經造成大流行。根據WHO對於大流行(pandemic)的定義，是指一個疾病同時間在多個國家造成傳染及擴散。而在過去兩周，新冠肺炎在大陸以外的地區，感染人數增加了13倍。

【2】大流行恐慌了 美股道瓊收挫逾1400點

本周三世界衛生組織(WHO)宣布新冠肺炎正式成為全球大流行傳染病之後，重創全球經濟，投資人恐慌，賣壓沉重，周三美股開盤時就重跌，收盤時道瓊工業指數重挫了1,464點，代表熊市真的來臨了。

【3】義大利累計死亡827人 官員：疫情有如炸彈

義大利民眾防護局(Civil Protection Agency)星期三對外報告，當日新增死亡案例數196，等於一日暴增31%，也是2月21日義大利疫情爆發以來，最大的單日死亡人數，目前累計死亡827例。

【4】北約淪陷 開防治會議2高官染疫

北大西洋公約組織（NATO）來自17國的高階軍官共24人，本月6日參加了在德國威斯巴登美國軍事基地所舉行的會議，討論軍演以及如何針對新冠肺炎疫情採取積極措施，不料會後卻傳出2名歐洲高階軍官確診感染新冠病毒。

【5】伊朗醫療嚴重不足 陸輸出防疫經驗

新冠肺炎疫情在全球蔓延，大陸紅十字會10日與早先派遣至伊朗的專家小組視訊會議，一方面了解伊朗當地醫療物資短缺情況，另一方面也決定輸出「中國防疫經驗」，將相關疫情臨床論文提供給伊朗了解，並盡可能多向伊朗提供檢測試劑盒；相關醫療物資專機最快今日啟程。

(中時電子報)