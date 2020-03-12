世界羽聯超級1000系列全英公開賽首日，世界排名第2的寶島一姐戴資穎面對世界排名第24的大陸選手蔡炎炎，面臨一場倒吃甘蔗的賽事，落後1局的小戴後兩局奮力追趕，歷時47分鐘以14比21、21比19、21比8勝出。

戴資穎於台北時間今天凌晨出賽，首局1比1平手後被蔡炎炎打出5比0攻勢超車，該局小戴最多落後8分、無奈讓出；第2局小戴以3比0打出好的開始，曾兩度握有6分領先，但該局中後段被蔡炎炎追上，雙方三度比分平手，19比19不分上下後，小戴連搶2分，也要回一局。

決勝第3局，小戴先是0比2落後，但靠著連搶4分站上領先，就此揚長而去，打下17比7的領先優勢，而蔡炎炎此刻已無力追趕，留下單局得分個位數，小戴順利收下雙方交手3連勝，生涯尚未輸過蔡炎炎。

尋求本季首冠的戴資穎，下一輪迎戰世界第23名印尼選手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），比賽預計台北時間13日凌晨1點10分開打，兩人過去對壘5次，小戴都直落二獲勝；小戴過去三季都在全英賽女單晉級到決賽，2017和2018年達成過2連霸，去年3連霸美夢及全英賽跨季14連勝被大陸陳雨菲打碎。

(中時 )