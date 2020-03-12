美國的新冠肺炎疫情也持續擴大，美國疾病管制局(CDC)周三宣布，美國一共出現1162名新冠肺炎的病例，分布在41州及華盛頓特區(華府)。死亡病例增加了4起，都出現在華盛頓州，全國死亡總數到達37起。
根據CNN報導，新增的確診案例中，有6起在首都華府，使得華府病例一下子累積到10例。市長梅利爾·巴烏斯爾(Muriel Bowser)週三宣布，預期未來還會有新增的案例出現，所以即日起華府進入緊急狀態。
(中時電子報)
美國的新冠肺炎疫情也持續擴大，美國疾病管制局(CDC)周三宣布，美國一共出現1162名新冠肺炎的病例，分布在41州及華盛頓特區(華府)。死亡病例增加了4起，都出現在華盛頓州，全國死亡總數到達37起。
根據CNN報導，新增的確診案例中，有6起在首都華府，使得華府病例一下子累積到10例。市長梅利爾·巴烏斯爾(Muriel Bowser)週三宣布，預期未來還會有新增的案例出現，所以即日起華府進入緊急狀態。
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