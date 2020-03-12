小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】江啟臣指敗選不代表九二共識有問題

國民黨主席江啟臣當選時，中共未致賀電、江就職時絕口不提「九二共識」，引起各方關注。江啟臣昨首次主持中常會時解釋說，兩岸議題、九二共識一直是國民黨很重要的議題，雖然國民黨年初敗選也受到兩岸議題影響，但「不代表九二共識的內涵是有問題」，九二共識在黨內一直是求同存異、中華民國的概念，這是不變的。

【2】公懲會噹東廠 張天欽遭撤職

前年任促轉會副主委的張天欽自稱是「東廠」，他引導媒體報導《除垢法》，藉此攻擊當時參選新北市長的侯友宜，「東廠事件」爆發後，監察院彈劾張，公懲會認定他違反行政中立，重創促轉會聲譽，11日判決撤職並停止任用2年。

【3】二次武漢包機 檢疫狀況多！華航載回169國人

相隔一個多月，在兩岸雙方多次協商下，第二批共2班武漢專機10日啟動，由華航與大陸東航各派一架執飛，10日深夜分兩梯次，共將載374位台胞返抵國門。但華航起飛一波三折，昨晚深夜11時37分才抵達國門，東航則至截稿前尚未確定起飛時間。當午夜華航飛抵桃機時，機上169名乘客頻張望窗外，雖戴著口罩，久違家園仍難掩激動情緒。

【4】批政府600億計畫不理想 工商界建言 全面降稅紓困

行政院會今討論600億肺炎疫情紓困計畫，但工商界齊批600億紓困計畫不理想，呼籲「降稅」才是正確方向，包括營所稅延後半年、防疫經費退還5%未分配盈餘稅。經濟部長沈榮津今起至下周，將展開含資通訊、民生化工、服務業、金屬機電四大產業傾聽之旅，除了解紓困對策，也將觸及疫情後輔導業者撤出大陸、「供應鏈重組」議題。

【5】劉真需特殊病房 北榮指不能隨便移動

劉真2月初因主動脈瓣膜置換手術入院台北榮總，手術途中心跳停止，2月7日裝上葉克膜搶救，2周後又撤除，改裝心室輔助器等待換心，隨即又驚傳腦出血開顱搶救，至今已1個多月；11日有消息傳出，病榻上的劉真僅剩30多公斤，目前住在北榮「傳說樓層」中的VVIP病房，一般人沒有通行證及磁卡難以踏足。對此，北榮昨對媒體回應，「劉真需要特殊病房以及特殊需求，不可能隨便移動她。」

(中時電子報)