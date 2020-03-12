為避免受到確診新冠肺炎澳籍音樂家影響，歌仔戲國寶廖瓊枝以及薪傳歌仔戲劇團延後返台，並於12日清晨抵達桃園機場，但由於有輕微發燒，疾管署檢疫人員要求她返家後自主健康管理。

澳籍音樂家布萊特狄恩3月2日從台灣搭機返回澳洲後確診罹患新冠肺炎，當時有一個台灣旅行團同機前往，並於8日返台，恰巧與廖瓊枝以及劇團成員乘坐同班機，為求慎重，全團特地延後行程，改為12日回台。

團長張孟逸表示，雖然團員在澳洲多待了幾天，不過大家都不大敢出門「趴趴走」，大多數時間都在旅館，廖瓊枝老師與團員都在擔心彼此，因此才決定一同回台。

廖瓊枝與團員搭乘長榮航空BR316班機，於12日清晨4時31分抵達桃園機場，歷經長途飛行後廖瓊枝依舊精神奕奕，不過在經過發燒篩檢站時，被測出有輕微發燒，疾管署檢疫人員立即進一步量測體溫，並詢問身體狀況及旅遊史，隨後登記個人資料並要求返家後，需自主健康管理14天。

廖瓊枝得知後，表示會配合規定乖乖在家好好休息，隨行團員也說，可能是因為慢性病導致的發燒症狀，老師一直都很注重自己的健康狀況；在完成相關手續後，廖瓊枝才由家人接機返家。

(中時 )