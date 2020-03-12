新冠肺炎疫情肆虐全球，伊朗繼女副總統埃布特卡（MasoumehEbtekar）宣布確診後，如今又傳出第一副總統賈汗吉里（Eshaq Jahangiri）跟著中鏢，消息隨後被伊朗當地媒體證實，賈汗吉里也是目前全球確診病例中最高層級的官員，目前已接受隔離治療。

賈汗吉里是伊朗第一副總統，為國內12名副總統中最重要，在總統缺席內閣會議時，他可以主持大局，不過近期卻有賈汗吉里確診新冠肺炎的消息，引發討論；據伊朗媒體《法斯通訊社》（Fars news agency）報導，伊朗今（12日）釋出一份確診患者名單，上面清楚寫道賈汗吉里染病；至於另一名女副總統埃布特卡，她則是在上月27日驗出新型冠狀病毒陽性反應。

伊朗衛生部公布數據，昨（11日）新增958例確診，其中7名政要、24名議員，目前境內累積9000例，為全球確診人數第三高的國家，僅次於疫情爆發地中國以及義大利。

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(中時電子報)