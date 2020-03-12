日本寫真女星小倉優子情路坎坷，第一段婚姻老公趁她懷孕時出軌，2017年再婚嫁給第二任牙科丈夫，沒想到上月底才剛傳出懷孕喜訊，如今婚又陷入危機。據了解，小倉優子的丈夫早於去年底便離家出走，更透過律師要求離婚，讓她非常傷心。

小倉優子雖已36歲且有2個小孩，但外表仍青春美麗，像個剛畢業的大學生，儘管如此，她的情路卻非常不順遂。第一任丈夫是髮型師菊池勳，但對方一點也不珍惜小倉優子，時常偷吃，更在小倉優子懷孕的時候與同門師妹亂來，最後結婚收場。

後來小倉優子於2017年帶著與前夫所生的孩子，嫁給46歲牙科丈夫，原以為找到好歸宿，人生就此幸福美滿，沒想到2人又因為觀念不同常常吵架，丈夫最後搬離住處。知情人士透露，2人離婚的導火線是因為男方想繼承前輩的醫院，希望女方退出演藝圈，在家好好當個家庭主婦，但雙方討論許久仍然沒有達成共識。

眼見關係不斷惡化，小倉優子的丈夫於2019年11月搬離住處，近日更透過律師協議離婚事項，以及解除小倉優子與前夫所生的兩個小孩的養子關係。據了解，懷孕5個月的小倉優子為了挽回丈夫的心，不斷道歉，但仍等不到丈夫回頭，天天以淚洗面。

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(中時電子報)