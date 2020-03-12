全民健保快易通疑似無法認證，不少網友抱怨，瘋狂閃退。（圖／擷取自APP STORE）

「口罩實名制2.0」網路預購將於今早9點上路，許多網友驚覺「健保快易通」的APP疑似還沒準備好，花大半天嘗試，還是不斷閃退，讓不少人急呼叫程式開發者處理，希望能趕在開賣前修好。

口罩實名制2.0的網購功能將在今早9點開放，不少網友昨晚趕著下載「健保快易通」的APP，卻驚覺它根本還沒準備好。許多IOS用戶留言表示，「一直閃退，花了大半天還是無法順利認證」、「試了兩天，還是閃退（攤手）」

嘗試多次無法認證成功的狀況，讓不少網友洗板2星評價，並呼叫程式開發者，「一直閃退，快點修正」、「希望不會影響到使用者需求，請盡速處理」、「加油啊」、「希望能即時修好」。

對此，程式開發者也在留言處回應，「您好，因應口罩實名制2.0，目前已針對網路回應資料不完全，與使用者安全設定上的特殊情形，加強程式判斷，避免閃退發生。另外，iPhone少數機型會發生使用者關掉生物識別和密碼關閉時，App會閃退，我們已針對此問題修正，程式於3/11提交iOS審查中，待版本更新完成再請試試看，謝謝！」

(中時電子報)