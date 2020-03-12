民眾黨新秀、F奶甜姐兒蔡宜芳，被爆與已婚的民眾黨中央委員張益贍激吻、開房，引爆政壇話題。事情曝光後讓批踢踢鄉民議論紛紛，有網友就表示如果一個Ｆ奶正妹貼過來，請問各鄉民忍得住嗎？引發網友正反兩面論戰。

蔡宜芳日前被周刊踢爆與大19歲已婚柯文哲心腹張益贍大搞不倫戀，兩人宛如熱戀情侶般，一週幽會3次，還在摩鐵待好待滿3小時，感情如膠似漆。新聞一出，成為政壇熱門話題，民眾黨還因此遭網友狠酸是「揉、性開放、性多元、性政黨」。

對此，網友pp771017在批踢踢以「如果F奶年輕妹貼過來誰忍得住？」發文表示，「出軌人之常情，況且是私事，而且出事情的又不是柯？幹嘛放大檢視趁機搞民眾黨，是不是風向對了，蟑螂就都跑出來了，以上是我觀察到的民眾黨支持者說法，各位認同嗎」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友也紛紛發表看法，「我忍得住，考驗在一年前真的出現過」、「我忍得住 ，因為我硬不起來」、「忍得住+1，身邊三四個可以直接吃的，但吃了要負責呀，醜男才管不住自己小頭吧。然不吃歸不吃，嘴炮說要約一起３p4p倒是常講」。

更有網友分享和日本大奶女優見面的經驗，表示「F這種事習慣就還好，特別是我算是蠻習慣G了」。此文一出，讓許多網友忍不住噓爆，直言根本是炫耀文無誤！

不過，蔡宜芳的父親蔡崇銘表示，女兒是知識份子、學歷高，絕對不可能主動，應該是別人對她好。

(中時電子報)