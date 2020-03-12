熊市來了！世界衛生組織（WHO）最新宣布，新冠肺炎正式成為全球大流行傳染病，但美國總統川普救市具體作為不明確，重創美國股市。由於投資市場因為疫情陷入恐慌，賣壓沉重，周三美股開盤再度暴跌，收盤時道瓊指數重挫1464點，這也正式宣告，美國11年的多頭行情告終，熊市真的來了。

美股今天開盤就跳空開低，道瓊指數收盤下跌1464.94點，收在23553.22點；標普500指數下跌140.85點，收在2741.38點；那斯達克指數下跌392.2點，以7952.85點作收。

路透社也報導，三大指數的收盤跌幅，全都在4.7％以上，其中標普500和那斯達克指數相較於2月19日的紀錄高點，到現在已經下跌19％。當指數較其近期高點下跌接近20％，或更多的時候，就代表進入技術性熊市，現在那斯達克指數，已經符合條件，熊市近在咫尺。

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(中時電子報)