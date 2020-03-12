國際蕭邦鋼琴大賽的主辦單位矮化我國參賽者，將國籍稱作「中國臺灣」（China Taiwan），外交部今（11）日表示，該鋼琴賽事是文化交流活動，不應屈服於不當政治壓力，已於第一時間通令我駐波蘭代表處向波蘭政府及主辦單位表達嚴正抗議。

外交部發言人歐江安說，波蘭主辦單位將我國選手的國籍名稱先改為「中華人民共和國臺灣」（PRC Taiwan），之後又更改為「中國臺灣」，我國政府與人民完全無法接受。她指出，波蘭主辦單位逕自矮化我國名稱，已經嚴重損及我國國家主權利益，以及我國參賽者的尊嚴與權益，我國除表達高度不滿，也要求波方儘速更正，我駐波蘭代表處將持續向波方相關單位積極交涉，捍衛我國選手的尊嚴與平等參賽權益。

外交部表示，近年來臺波雙方實質合作日益增強，我國政府重視並大力促進雙邊文化交流，希望波蘭政府及主辦單位能基於維護臺波雙邊實質友好關係考量，儘速更正不當矮化我國參賽者國籍名稱的錯誤。

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(中時電子報)