才剛創黨不到一年的民眾黨，昨天遭本刊踢爆，已婚的民眾黨中央委員張益贍，與黨團助理蔡宜芳發生不倫戀。兩人不但被拍到在車上擁吻，還到摩鐵開房，震驚各界。許多人訝異，女方年輕又貌美，為何會喜歡上比自己「大20歲的已婚大叔」？對此，兩性作家御姊愛（徐豫）在臉書分析，像蔡宜芳這種輕熟年紀、事業心強的女生談戀愛，有致命的「3大誤區」，一不小心沒把持好，就會陷入大叔控帶來的愛情陷阱。

第一點，御姊愛分析，像蔡宜芳這樣早熟、獨立、發展順遂又長得漂亮的女生，因為有點社會歷練，很容易把同儕男性踩下去，看不上年紀相仿，但事業發展與她有差距的男性。30歲上下，已經有點社會經驗的女生，會對「不熟悉的人生」感到好奇，也許是深不可測的人脈，也許是從來沒見過的聚會，也許是沒想過的物質享受，而能夠提供這種資源的，多半是一些打滾已久的老屁股大叔。

第二點，御姊愛提到，事業心強的輕熟女，往往只會看到大叔游刃有餘的那面。她解釋，大叔因為有著信手捻來的街頭智慧和幽默感，很容易從工作指導者的角色，擄獲一心想要往上爬，卻內心孤寂的女性的心。一個男人如果用上班時間偷溜約會或做私事，其實是一種不負責任、不可靠的行為，但很多輕熟女沒看清這點，會錯看那個「以為很罩」的大叔，其實不值得尊敬。

最後一點，御姊愛指出，事業心強的輕熟女，往往「把自己看得太不一樣」。他提到，聰明、能力強又長得漂亮的女人，在30歲前後，通常能夠達到自我感覺良好的巔峰，在那個年紀可能初嚐事業起飛的階段，受到很多的追捧，大部分單身的男人、非單身的男人，都會覺得這個年紀的女人特別有女人味，大獻殷勤，「但她們不知道的是，真愛對於一個成熟的男人來說，並不像是真空包裝的一塊肉，根本不存在一個架空背景而單獨所謂的『真愛』什麼的。」

御姊愛提醒，若女孩們不幸遇上錯誤對象，「請盡早撤退，因為凹下去，只是讓自己機會成本損失越大」，因為跟錯誤的對象糾纏不斷時，很難跟好的對象相逢相守。而她的中肯發言，獲得多數網友贊同，有人就留言：「這篇應列為初岀社會女生必讀教材」、「可惜只能給一個讚，實在講得太好了」、「句句見血…其實反觀大叔為何喜歡年輕女孩，就是一句好騙」。

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(中時電子報)