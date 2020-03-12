高雄市左營海軍旁的一家小吃店，昨天深夜將近凌晨時分，發生一起酒後集體鬥毆事件，互毆的雙方分別是海軍陸戰隊與艦隊指揮部官兵，雙方近10餘人疑似酒後爭吵後互相叫囂後發生肢體衝突，其中還有人從外面呼叫不明黑衣人支援，過程中有兩名官兵遭狂歐頭部受重創緊急送醫，海軍艦指部與陸戰隊指揮部接獲警方通報後，連夜找到約10名官兵緊急約談調查，將追究後續刑事責任。

據了解，事發地點位於海軍基地基軍校路上一家小吃店。深夜約11點半左右，突然有兩桌至少10名客人發生肢體衝突，在店外打成一片。其中一方疑似不敵，立刻急電多名不明黑衣人士到場支援，一時間多輛載著黑衣人的車輛紛紛抵達，多人下車持棍棒尋仇，雙方又爆發第二波衝突。

現場有2人遭到多人群起圍毆，頭部受到重創當場血濺街頭，警方獲報後，轄區左營分局出動快打部隊前往現場壓制，但行兇的不明黑衣人已經四處竄逃，於是先立即將傷勢嚴重的2名受傷男子緊急送醫。

由於現場有人指證互毆的雙方身分分別是海軍陸戰隊與艦隊指揮部士官兵，警方帶回的部分鬥毆份子也確定是軍人身分，左營分局立刻向軍方回報，海軍艦指部與陸戰隊指揮部也立刻進行清查，發現參與鬥毆的至少有10人，經連夜進行約談後，目前仍在持續清查中，將追究後續刑事責任。

(中時電子報)