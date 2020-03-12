新冠肺炎疫情在美國升溫，華盛頓州州長伊斯利（Jay Inslee）日前宣布將限制250人以上的聚會直到3月底，這讓美國運動賽事首當其衝，因應政策，西雅圖水手決定3月底前的主場賽事移地舉行。

美國職棒開幕戰將在3月27日開打，水手首個系列賽就是在主場舉行，將與德州遊騎兵進行4連戰，接著持續在主場迎戰明尼蘇達雙城進行3連戰，水手官方稍早發布聲明表示，球團正在與大聯盟討論，為3月底前的主場賽事訂定其他計畫。

西雅圖位於華盛頓州境內，而該州是全美最早發現新冠肺炎確診病例的地區，確診人數累積至247人，且有24人死亡，正因疫情嚴重，州長伊斯利才會宣布禁止250人以上的集會；除此之外，加州舊金山市宣布禁止1000以上的集會，因此舊金山巨人也宣布，3月24日在主場與奧克蘭運動家的熱身賽將直接取消。

美國媒體報導，水手主場賽事若無法進行，最有機會的方案就是轉往位於亞歷桑納州的春訓基地「Peoria Sports Complex球場」開打，該球場可容納12000人左右，是水手主場的4分之一，至於確切方案則需等大聯盟、水手球團進一步說明。

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(中時電子報)