小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】史上三道禁空令 僅一次有效

全球股市受到新冠肺炎疫情蔓延及油價崩跌影響，皆出現重挫走勢，韓國股市已率先祭出禁空令三個月，日本及台灣也擬跟進。不過，根據過往經驗來看，禁空令多無效。

【2】央行趕熱錢入股市 外資躲台灣50反避風頭

外資進場觀望加碼台股時機，台股反向避險商品及期貨竟成為另類的避風港。金融圈人士透露，連日熱錢匯入不斷，央行趕外資入股市的動作也更積極，對此外資已採取應變措施找避風港，其中台灣50反1已成為外資暫泊的重點港口。

【3】英突降息２碼，估續降至零利率 歐洲央行料跟進

英國央行11日（周三）突然宣布基準利率調降兩碼，此為2016年8月以來首度降息，也是繼聯準會（Fed）之後，又一全球主要央行在非例會期間緊急降息，由此顯示全球經濟情勢已因疫情升溫轉趨嚴峻，預料周四歐洲央行（ECB）也會跟進，日銀近期就會有動作，全球新一波貨幣寬鬆潮如火如荼展開。

【4】台股狂殺 留意13檔高價高殖利率

股王大立光（3008）雖有外資今年來逾百億元買盤支撐，2月營收也年成長44％，但受到歐美疫情擴大，大立光11日股價開高走低大跌2.34％收在4,385元，高價股同步重創，上市櫃高價股掉到只剩下161檔，與高峰時近180檔，相差了快要20檔，高價股在台股重挫百點，指數收盤破底下，表現相形失色。

【5】台中餐飲業 恐爆倒店裁員潮

撐不住了，台中餐飲業恐爆倒店、裁員潮！曾接待過50多國觀光客、以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」，以及「阿秋大肥鵝」太平賀緹店等餐飲名店，均不堪這波新冠肺炎疫情的衝擊，紛紛宣布將於近期停業。阿秋餐飲集團其他分店正在放無薪假，下一步甚至不排除大量裁員，讓餐飲同業憂心忡忡。

(中時電子報)