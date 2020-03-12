禾伸堂(3026)因廠區均在台灣，生產未受新冠肺炎疫情影響，今年前2月合併營收為19.05億元，年成長0.89%，公司董事會決議每股配息7元，以3月11日收盤價94.1元來估算，殖息率約7.44%。

受到新冠肺炎疫情影響，禾伸堂自結2月合併營收約8.24億元，月減23.78%，年增4.89%，累計前2月合併營收約19.05億元，較去年同期增加0.89%。

禾伸堂表示，公司因被動元件生產廠區均在台灣，產出不受新冠肺炎疫情影響，且近期被動元件客戶訂單需求快速增加，庫存水位持續下降，將積極提升工廠產出，全力支援客戶需求。

禾伸堂108年合併營收約146.01億元，營業毛利為30.51億元，合併毛利率為20.89%，年減14.25個百分點，稅前盈餘為9.48億元，歸屬母公司稅後盈餘為7.93億元，年減71.52%，每股盈餘為5.02元；公司董事會通過108年每股配發現金股息7元，其中包含盈餘分配5元及資本公積2元。

禾伸堂將於6月9日舉行股東會。

(時報資訊)