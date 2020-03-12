世界衛生組織（WHO）宣告新冠狀病毒疫情進入「全球大流行」，周三美股三大指數同步重挫，道瓊指數自金融危機以來首次跌入熊市，標普500指數與那斯達克指數均較2月19日創下的歷史新高點下跌約19%，距離熊市僅一步之遙。

市場利空消息罩頂，世衛宣告新冠狀病毒疫情已經成為「全球大流行」疾病，川普政府的財政激勵計畫缺乏具體細節，以及美國府會之間的分歧可能導致激勵措施進展緩慢。

路透的報導亦令市場感到不安，報導指出，美國川普政府官員透露，白宮已下令聯邦衛生官員將最高層級新冠狀病毒會議列為機密，這個不尋常的舉動限制了資訊公開，並阻礙美國政府對此傳染病的應對。

周三收盤，道瓊工業指數跌1,464.94點或5.86%，為23,553.22點。標普500指數跌140.85點或4.89%，為2,741.38點。那斯達克指數跌392.20點或4.7%，為7,952.05點。

標普500指數11大類股全面大跌，受美國公債殖利率下跌影響，對利率波動敏感的銀行股重挫5.9%。

波音暴跌18.2%，對道瓊指數的拖累最大，該公司宣布最早在周五將現有138億美元的貸款全數提取。波音刷新歷來最大的3日跌幅，超過2001年9月11日恐攻後創下的3日跌幅。

(時報資訊)