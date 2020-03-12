25歲大陸女星鞠婧禕曾是女團「SNH48」成員，除了五官古典又精緻，纖細的身材也令人印象深刻。日前鞠婧禕一段吃麵包的直播曝光，只見她相當細嚼慢嚥，一口麵包就嚼了37秒，至少咬了33下！網友看後也忍不住嘆：「終於知道自己為什麼胖了！」

鞠婧禕深夜吃麵包影片流出。（合成圖／微博）

鞠婧禕曾奪得SNH48第三、第四屆總選舉冠軍，唱歌、跳舞、小提琴樣樣精通，她演出的《芸汐傳》也相當受到台灣粉絲喜愛。身高159公分的鞠婧禕體重只有38公斤，她對自己的體重管理相當嚴格，總是美美的出現在螢光幕上。

日前一段鞠婧禕深夜吃麵包的影片流出，原來是她吃一口就要花37秒，讓網友覺得太不可思議，才會截下片段，仔細數出她竟嚼了33下以上！網友大讚鞠婧的飲食習慣超好，可能是為了保持身材，長期培養出來的。

許多粉絲看後紛紛表示「她咬麵包這時間，我已經吃完一個了」、「我也是這樣嚼，為什麼還是滿身肥肉」、「我一口只嚼三下」、「我都一口吞下」、「吃完要花1小時吧」，不過也有網友說「真是做作」、「應該是牙齒不好」。

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(中時電子報)