陸媒《人民日報》12日發表評論文章指出，一些西方媒體近日不約而同地炒作「台灣抗疫經驗」，稱台灣以「民主」方式抗擊新冠肺炎疫情成效顯著，世衛組織應重新考慮台灣「入世」問題。這種一本正經的胡說八道，再次暴露出一些西方媒體自詡「客觀真實」實則政治先行的真面目。

《人民日報》署名「王平」的評論文章指出，台灣這次確診病例不多，至今不到50例，一些西方媒體由此得出民進黨當局防疫得力的結論。但真相是，一方面因為民進黨當局跟大陸交惡，疫情暴發時在台大陸遊客人數正好處於近10年來低位，湖北籍更只有幾十人，台灣防疫壓力從一開始就不大；另一方面藉疫情炒作「恐中仇中」，拿出「抗疫就是抗中」的架勢，採用了遠比日本、南韓、香港、澳門都激烈得多的措施，包括限期要求大陸遊客離台，禁止大陸遊客和在台求學的大陸學生入境，暫停「小三通」，阻撓滯留湖北的台胞返台等，幾乎是全方位阻斷了兩岸交流。

文章認為，民進黨當局這種野蠻粗暴的「一刀切」防疫，毫無技術含量可言，實在看不出一些西方媒體據何稱頌「台灣經驗」，跟「民主抗疫」更是八竿子打不著。莫如說是「民粹抗疫」還比較貼切。

文章認為，台灣的醫療衛生體系比較健全，醫護人員的專業水準不錯。但民進黨當局這次的防疫表現，則完全可以用荒腔走板來形容。從禁止口罩出口引發民眾爭搶口罩開始，「口罩之亂」至今延燒。而大陸首班春節加班機運送滯鄂台胞回鄉後，民進黨當局再三阻撓大陸後續加班機運送滯鄂台胞回鄉。民進黨當局拒不遵守世衛組織對新冠肺炎的命名規則，繼續沿用「武漢肺炎」等等，部分西方媒體若堅持認為這樣的防疫表現可圈可點，不是眼睛有問題就是別有用心。

文章強調，一些西方媒體的用心在報導中其實已袒露無遺，就是配合民進黨當局炒作「台灣加入世衛組織」議題。，打著「民眾健康權益」的幌子喊著「入世」，藉疫謀「獨」行徑令人齒冷。世衛組織是聯合國下屬的專門組織，成員必須是聯合國會員國，即是主權國家。台灣作為中國的一部分，原本就無資格加入。其實，此次新冠肺炎疫情期間，大陸以對台胞健康福祉安全高度負責的態度，及時、高密度地向台方通報傳遞疫情情況和相關科研資料資料，可謂知無不言言無不盡，卻仍遭民進黨當局無理攻擊。

文章強調，民進黨當局一邊誣稱民眾健康權益受損，一邊又自誇防疫工作幹得漂亮「世界第一」，兩個自相矛盾說辭，竟然都可以用來為「台灣入世」服務，也算奇事一樁。一些西方媒體不顧職業操守跟著起哄，難免讓西方新聞界長期標榜的「新聞自由」「客觀中立」又一次露底。

(中時 )