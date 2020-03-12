阿中部長深夜給護理人員的一封信。（圖／擷取自衛福部臉書）

自新冠肺炎疫情爆發以來，疫情指揮中心指揮官陳時中每天都親自坐鎮記者會，鐵人行程惹網友不捨，常喊「阿中部長快休息」，而陳時中昨還深夜感性發文，感謝站在防疫第一線的護理人員，並向他們保證口罩不足量已解決，本周將撥發鴨嘴式N95口罩，讓護理人員安心。

陳時中的一封信全文如下：

致護理台灣隊

親愛的護理人員辛苦了！我是陳時中，謝謝護理台灣隊一直在防疫前線，防疫口罩裝備不會少，請護理人員放心。衛生福利部「護理職場爭議通報平台」自109年1月15日至今有39件通報，其中4件與口罩有關，口罩不足量已逐步解決，針對N95口罩太大問題，因是戰備庫存採購單一型號(M號)，本週將撥發國內新徵用鴨嘴式N95口罩，可配合臉型調整，密合度會比較好，也適合國人臉型，請護理人員安心。

農曆春節後，我們每日撥發徵用口罩，由地方衛生局定期撥補，原則是由醫院及醫事機構管控使用。目前每日提供各縣市衛生局的口罩量已從100萬片增至120萬片給醫療及照護機構，醫院安全庫存量也由15天增至35天，120萬的口罩中，50%是2級外科口罩，N95口罩亦已達35天的安全量；診所部分，每日撥用診所口罩總片數由35萬片增加為42萬片，其中50%是2級外科口罩。隨著口罩產量增加，我們會持續再增加補充，各單位如遇有特殊需求可再向衛生局反映申請；此外，疾管署也掌握其他16類個別需求樣態的整備配發，我們支援前線護理人員的口罩不會少，請護理人員安心。

(中時電子報)