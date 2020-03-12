台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲已表態參選2024總統大選，民眾黨團助理蔡宜芳與同黨中央委員張益贍卻在此刻傳出不倫戀，民眾黨甚至被酸說可以改稱保姆黨了。對此，桃園市議員詹江村直指該事件是政壇陰謀，2024選戰提前開打！

村長詹江村在YouTube直播時表示，蔡宜芳幾次上節目都坐在他旁邊，對蔡的印象很好，像鄰家小女孩一樣很天真、很清純，感覺有點清「蠢」，就是個傻妹。蔡宜芳事件，重點不是不倫戀，因為法律要修了，通姦除罪化。感情的事不重要，重點是民眾黨是個清新政黨，但是卻一直出事。

詹江村認為，蔡宜芳事件是政壇陰謀，可說是2024總統布局選戰提前開打。民進黨除了專心打國民黨以外，其實大部分的力量是用在對抗民眾黨，王浩宇和蔡宜芳、張益贍有一個LINE共同群組，王浩宇一直以來就是民進黨的側翼打手。蔡宜芳、張益贍兩人的感情，知道的人不多，王浩宇知道。

(中時電子報)