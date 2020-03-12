英國倫敦經濟與商業政策署前署長、大陸人民大學重陽金融研究院研究員羅思義12日在陸媒《環球時報》撰文指出，9日美歐股市大幅下挫，使人們的注意力集中在這樣一個事實上：新冠肺炎疫情不僅直接威脅人們的生命健康，還威脅著全球經濟。這兩個問題不可能被分開，因為疫情對全球經濟的影響程度取決於它能否得到控制，以及控制的速度有多快。

文章稱，新冠肺炎疫情不同尋常，它同時給供給側和需求側帶來衝擊。在供給側，生命健康受病毒威脅意味著勞動力無法正常從事生產，導致產出大幅下降；在需求側，大量的服務和商品如果短期內不急需就不會被採購，人們不會一天上兩天的班去彌補落下的班，也不會一天吃兩天的飯去彌補落下的飯。2月大陸製造業採購經理指數（PMI）為35.7％，非製造業商務活動指數為29.6％，都反映出疫情的影響。

文章說，但更重要的是，經濟界應當清楚，美歐股市9日的動盪以及對全球經濟前景的影響，其根源不在大陸，而在於美歐。

2月12日，美股道瓊指數飆升至歷史峰值，當日大陸新增確診病例2015例；3月9日美國股市熔斷，大陸當日新增確診病例40例。確診病例的下降說明，大陸的疫情雖然沒有結束，但正在得到控制，因此，無論是在大陸，還是從大陸通向世界的生產和供應鏈都將逐漸恢復。

9日大跌背後的心理實際上是理性的，它反映了一種認識：當前新冠病毒在肺炎西方主要經濟體的傳播速度太快，市場在擔憂形勢失控。

文章憂心，目前還不清楚美國是否做好了準備，更為嚴重的情況是，政府是否低估了疫情的嚴重性，或者為了股市而故意隱瞞疫情。由於歐洲的形勢越來越嚴峻，而美國缺乏透明性，無法明確美歐能否有效控制疫情，也就無法準確預測世界經濟未來形勢會變得有多嚴峻。

問題是，只要緊急防疫措施仍在實施，人們就不會冒著健康風險去商店、餐館和旅遊度假地。許多經濟恢復措施只有在疫情結束之後才能實施。除非歐洲準備採取更果斷的措施控制疫情，否則經濟形勢恐將持續惡化，也無法啟動任何真正有效的經濟復甦舉措。與此同時，還要考慮美國的局勢仍不明朗的可能性。

文章強調，大陸的經驗表明，疫情可以得到控制。但到目前為止，西方國家還沒有採取進一步措施。大陸需仔細觀察未來幾天和幾周內西方主要經濟體對疫情的反應，考慮是否採取更為明智和合理的政策。

(中時 )