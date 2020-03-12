紐約洋基傷兵頻傳，如今又有人在訓練中遭球吻！球隊牛棚左投布里頓（ZackBritton）今（12日）參與球隊打擊訓練時擔任餵球投手，豈料被打者的強襲球擊中手腕，之後前往醫院檢查呈陰性，也讓總教練鬆一口氣。

據大聯盟官網報導，洋基今天在春訓球場「George M.Steinbrenner Field」進行打擊練習，布里頓是其中一名餵球投手，當他餵球給柯拉茲（Erik Kratz）打擊時，對方擊出一顆平飛球不偏不倚地直擊布里頓右手腕，最後在防護員的陪同下離開球場。

柯拉茲今年以小聯盟約加盟洋基，目標爭奪開季26人名單，成為主戰捕手桑其士（Gary Sanchez）的替補；對於這次意外，他坦言內心很不好受：「在和別人對決時，你永遠不會想傷到對方，而當這個人是你的隊友時，那個感覺更糟了。」

今天的熱身賽洋基以1-3敗給邁阿密馬林魚，總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時表示，布里頓的傷勢無大礙，且在賽前就已經知道X光檢查結果為陰性，斷層掃描結果也在比賽中得知，總算可以鬆一口氣了。

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(中時電子報)