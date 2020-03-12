美國新冠肺炎疫情升溫，美股道瓊指數再度崩跌逾千點，台股12日開跌在10,845.39點，隨著美國總統川普12日台北時間9時發表全國談話，將撥款2億美元紓困，華府進入緊急狀態，採取旅遊警示等措施全力防疫，台股下跌逾300點，失守10,600點關卡。

世界衛生組織正式宣布新型冠狀病毒肺炎是全球大流行病，再加上美國總統川普停徵薪資稅的提議受到議員質疑，衝擊道瓊指數11日再次狂瀉、慘跌逾1,400點，並跟隨費城半導體指數落入熊市領域，結束自2009年以來展開的大牛市。

群益期貨副總經理范振鴻指出，隨著新冠肺炎疫情的演變，美國多個州宣布進入緊急狀態，美國第二季經濟活動降溫將勢不可免，歐美疫情擴大跟疫情侷限在大陸，對全球經濟將是完全不同的衝擊，預期市場後續仍將反映疫情的變化，建議保守以對。

元富投顧指出，國際股市重挫，外資撤退，權值股成為外資提款機，從技術面來觀察，台股跌破所有均線，成空頭排列，可觀察權值股台積電、大立光、鴻海。

以內資為主的櫃買指數回補跌深的漲價概念股，可觀察奇力新、華新科、中美晶、環球晶；防疫概念股仍是大盤短線人氣指標，台耀、神隆、中化生、旭富、豪展、葡萄王、國光是觀察重點。

(中時電子報)