中國威脅捷克如果參議院議長訪台，將對捷克企業進行報復。捷克政府今天對此表示譴責，並強調願與台灣保持合作關係。

捷克總統、總理、參眾兩院議長、外交部長、國防部長等高層今天在總統府進行例行性會議，協調對外政策的立場。由於中國大使先前在一封信中威脅，如果參議院議長訪問台灣，將對汽車製造商?koda、捷信集團（Home Credit）等依賴中國市場的捷克企業進行報復，讓中國政策成了今天會談的焦點。

根據會後聯合聲明，捷克政府高層認為捷克與中國應該尊重彼此的主權，在符合既定規範的基礎上互動。捷克的外交決策從本國利益出發，不受他人支配，拒絕任何形式的壓力，對中國威脅採取報復措施表示譴責。

捷克政府在聲明中對雙邊經貿關係表示不滿，認為中國市場應該對捷克企業更開放，以降低捷克對中國的貿易逆差。

聲明最後強調，在不違反一個中國政策的前提下，捷克願與台灣在經濟和文化領域保持合作關係。

這份聲明沒有提及捷克參議院議長是否訪台一事。

捷克新聞社（CTK）報導，捷克眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondra?ek）在會後舉行的記者會表示，今天的討論相當有建設性，「大家有共識，中國大使的言論沒人喜歡。」

會前參議院議長維特齊（Milo? Vystr?il）曾提議要求中國撤換大使，獲得總理巴比斯（Andrej Babi?）的支持，不過今天的聲明並沒有提到這一點。

自從原本打算訪台的參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）1月底突然去世，以及中國駐捷克大使張建敏先前威脅如果成行將對捷克企業進行報復的信件在媒體曝光後，新任參議院議長維特齊是否訪台就成了捷克政壇焦點。

(中央社)