台灣機械設備2月出口雖受工具機衰退拖累，仍年增1.7％。業者擔心，新冠肺炎疫情蔓延全世界，重創全球觀光業，最近國際油價暴跌恐造成通貨緊縮，企業投資將轉趨觀望。機械公會期望疫情4、5月和緩後，訂單大爆發，暫不修正今年出口值及產值年成長5％～10％預測。

台灣機械工業公會統計機械設備出口資料與國際接軌，改用德國格式，2月出口值18.43億美元，比去年同期增加1.7％，前2個月出口值39.6億美元，較去年同期減少8％。

台灣機械工業公會秘書長許文通表示，電子設備及檢量測設備前2月出口值超越工具機，分居出口前2名，分別年成長1.4％、9.5％，工具機前2月出口值年減幅28.9％，這也是2月機械設備出口值年增幅僅1.7％的主因。3月機械設備出口端視疫情發展而定，個別公司接單及出貨不一，專攻大陸以外市場的企業，幾乎不受影響。以當前台灣廠商無法到國外出差，客戶也不能來台洽談訂單，訂單難掌控，多少會受影響。

許文通指出，新冠肺炎疫情擴散至全世界，造成國際油價暴跌，加上全球觀光業受傷慘重，民眾都不消費，將會導致通貨緊縮。設備是資本財，當消費下滑，企業投資也轉趨觀望及保守，連帶也影響到機械設備需求。加上全球各地相繼傳出疫情，許多企業展緩在大陸以外設第二生產基地計畫，對設備需求也會遞延。

許文通強調，疫情若在4、5月獲得控制，景氣就會回升，依據SARS經驗推估，疫情過後，訂單會大爆發，可彌補上半年訂單短少部分。機械公會理事長柯拔希農曆年後提出，機械設備剛性需求仍在，今年機械設備出口值年成長5％～10％預測，暫時不修正。

(工商 )