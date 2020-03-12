搶春遊訂房商機，晶華國際酒店集團旗下風格旅店「捷絲旅三重館」即日起至4月30日推出「雙宿雙饗」專案，消費者可以每房3,399元的價格，得到「三重」享受：1.入住飯店內最高等級的行政套房、2.於飯店內享用Just Cafe的美國肋眼牛排餐兩客，3.加贈捷絲旅礁溪館兩天一夜住宿券乙張，飯店充分整合集團品牌以及自身擁有的豐富資源，為消費者打造最超值的度假享受。

位在新北市的捷絲旅三重館，2019年開幕至今廣受好評，除體現在地的新創紐約工業風設計，吸引許多追求風格的品味旅人下榻體驗，不少網紅網美並專程前往拍照打卡。飯店服務人員傳遞的優質服務體驗，更得到許多國內外旅人的口碑肯定。

捷絲旅三重館緊鄰捷運蘆洲線三和國中站的出口，距離國道一號三重交流道也僅需約5分鐘車程，位於飯店一樓的Just Cafe餐廳、更是以豐盛超值的早午餐吸引眾多大台北地區的饕客青睞，餐廳力推的人氣品項-美國肋眼牛排，承襲了晶華酒店主廚團隊的料理手法，多汁鮮甜的滋味贏得許多口碑，此次將美味的料理與住房專案連結，讓房客也可以輕鬆愜意的大啖五星牛排大餐。

除優質食宿體驗，捷絲旅三重館推出的「雙宿雙饗」專案，並大手筆送房客們前往礁溪度假旅館，享受兩天一夜的溫泉之旅。捷絲旅宜蘭礁溪館位於熱鬧非凡的礁溪溫泉廣場旁，自飯店步行至客運站及火車站僅需5至10分鐘，飯店內的每一間都擁有景觀湯池，整體設施還包括有露天風呂、日式裸湯以及傳統遊藝間，這是捷絲旅品牌旗下第一家位在景觀度假勝地的據點，超高性價比成為遊客前往礁溪放鬆身心、享受美人湯溫泉的首選之地。

(工商 )