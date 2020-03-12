宅食經濟快速成長，因應餐飲消費習慣改變，香格里拉台北遠東國際大飯店宣布這段時間就是要和食客「宅一起」，並自即日起推出「外帶新食代．天天五星級」美食外帶服務，由館內「香宮」粵菜餐廳、上海「醉月樓」、以及「遠東Cafe」各餐廳主廚現點現做中西式菜餚，每道菜自180至1,388元不等，外加一成服務費。外帶餐點消費達3,000元，並可享9折優惠。

香格里拉台北遠東國際大飯店並於週一至週五午間推出「隨饗隨食～ 主廚精選餐盒」，中西日式等多樣主題風味選擇，每份180元，無論是忙碌上班族、職業婦女或單身貴族，在家或在辦公室都可以輕鬆享受五星級飯店主廚的精緻佳餚，兩天預訂滿3盒以上即享85折優惠。

香格里拉台北遠東飯店各餐廳都有人氣招牌菜式，「香宮」推薦美食「掛爐烤鴨」，堅持採用正宗北京掛爐烤鴨技法以特製果木烤鴨爐燒製，烤出鴨肉的純香肉滑。而選用宜蘭知名產銷履歷認證「豪野櫻桃鴨」，鴨隻油脂分佈均勻、肉質鮮甜。香滷五香牛腱則是特別取牛的後腿腱子肉的半筋半肉口感，小火燜滷至五香等風味豐富的滷汁入味在牛腱裡，不管熱食或冷嚐都香氣誘人美味十足。

此外，「香宮」新任中餐廳行政主廚何競業的招牌菜餚「X.O醬雙色蘆筍炒美國牛柳粒」，火候控制得宜，鑊氣十足、值得推薦。

「上海醉月樓」以精緻多樣的滬杭料理為核心，更廣納大中華地區的各式料理精髓，提供一系列主廚精選川味料理以及道地台灣特色美饌。主廚賴忠舜推薦菜色「砂鍋獅子頭》」用肥、瘦肉完美比例的豬肉，手工來回拍打以確保肉與油脂充分結合，吃來口感綿密。江浙名菜的「無錫排骨」也是熱門菜色，醃製過的排骨色澤醬紅，入口骨肉即分離，特選紹興酒引出香氣及甜味，鹹香帶甜下飯真絕配。另「雪菜百頁毛豆子」亦為人氣招牌美味。

香格里拉台北遠東即日起於一樓「The Cake Room」推出主廚精選餐盒與輕食選擇，主廚推薦餐盒包含4種不同風味：日式風味的「豬肉壽喜燒佐芝麻白飯」、精選台味的「台灣迷你杏鮑菇刈包」、特色亞洲風情的「巧克力蘋果咖哩雞肉佐香米飯」，以及適合素食主義的「青醬義大利管麵」，每份180元、頗具CP值。

(工商 )