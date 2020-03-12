在演藝圈有「國標舞女王」稱號的女星劉真，上月初因心臟問題開刀，結果陷入病危昏迷，於台北榮總搶救至今超過一個月，至今還在與死神搏鬥。新光醫院心臟內科醫師洪惠風，日前在節目中受訪時表示，劉真的心臟主動脈瓣狹窄問題，不論採用哪種手術的治療方式，平均開刀風險高達8%，是屬於超高風險的手術。劉真要怎麼知道會不會碰上手術風險？洪惠風嘆，開刀有時像樂透，就算風險只有1%，「誰會是那個1%？我們在開之前，怎麼會知道。」

洪惠風醫師日前在《新聞挖挖哇》節目中，接受主持人鄭弘儀訪問，分析劉真的心臟病情。他提到，劉真不是他的病人，詳細具體病情他不清楚，但若就媒體報導的資料看來，如果劉真有心臟主動脈瓣狹窄問題，當該問題合併心絞痛，平均壽命會只剩下5年；合併出現昏倒狀況，平均壽命剩3年；若還出現心臟衰竭，平均壽命只剩2年。

洪惠風提到，以劉真現在44歲年紀來說，報載她曾出現昏倒問題，「如果真有因病昏倒的狀況，那她平均壽命大約只剩3年」。他強調，若出現上述三大合併症狀，勢必要馬上開刀，處理心臟瓣膜問題，否則很難活超過50歲。

而像劉真這樣的心臟瓣膜出狀況的患者，如需開刀處理瓣膜問題，洪惠風醫師依照臨床狀況分析，這樣的手術分險，大約為8%，相當於每12人開刀，就會有1人，遇到像劉真這樣手術出問題的狀況。

鄭弘儀追問，劉真這樣算是「歹運」嗎？洪惠風不願具體回應。但他提到，大部分手術危險性，都落在3%、1%左右，「8％已經算是超級大的風險了」。他也嘆，開刀有時像樂透，就算手術風險只有1%，「但誰會是那個1%？我們在開之前，怎麼會知道」。不過劉真還在病榻前接受搶救，醫師認為外界應要對劉真和家屬給予更多集氣與支持，希望她的病情能趕快好轉。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)