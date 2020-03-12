搜救人員下切溪谷尋找受困者。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

搜救人員行駛吉普車冒險溯溪找人。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

53歲彭男與49歲劉男，9日從三義相約到苗栗泰安泡野溪溫泉，不料因10日凌晨山區下起豪大雨，大安溪溪水湍急，受困於高灘地，消防局獲報後確認彭、劉皆安全，考量氣候不佳，11日清晨出動人力及空拍機搜索均無果，最後由人員行駛吉普車溯溪而上，終於在下午近2時找到受困者，2人均無明顯外傷。

10日苗栗山區下雨豪大雨，溪水暴漲，讓自稱要泡大安溪野溪溫泉的彭、劉2人，受困於高灘地，消防局下午2點接獲報案，出動人員搜索，不過因為氣候不佳、搜索無果，再度向受困者聯繫確認位置及是否安全，11日清晨6點由警義消共10多人分組，使用空拍機、吉普車溯溪及人員徒步下切溪谷找人。

象鼻分隊指出，搜救人員先分2組，一組使用空拍機從溪谷制高點搜索，但因地形受限沒有發現受困者，另一組則徒步從雪見遊憩區下切溪谷，不過到了中午還是沒有發現人，最後改派2部吉普車自梅象橋，沿溪流溯溪而上，穿越重重巨石、挺過深及胸口的湍急溪水阻礙，終於接觸到彭、劉2人。

彭、劉2人稱，他們結伴要到泰安泡野溪溫泉，因為大雨才受困高灘地，雖然警方一度質疑他們的說詞，不過未在他們身上查到違禁品，留下資料後，便讓他們先下山回家。

(中時 )