新冠肺炎持續延燒，WHO宣布全球大流行，台中市清水警分局打擊犯罪又需兼顧防疫，研擬一套作業標準，一旦查獲犯嫌為隔離檢疫對象，將要求接觸員警及犯嫌穿上防護衣，並啓用臨時防疫偵訊處所，以防員警感染，致力將防疫做到滴水不漏。

新冠肺炎在台灣已有多起確診案例，清水警分局員警為基層防疫第一線，除配合衛生、民政單位針對「居家隔離」及「居家檢疫」列管個案，以公發防疫手機輔助，如有異常發報者，即實施查訪工作或啓動協尋工作。

在警方打擊犯罪又需兼顧防疫，清水警分局研擬一套作業標準，一旦查獲犯嫌為隔離檢疫對象，將要求接觸員警及犯嫌均穿上全套防護衣，並啓用臨時防疫偵訊處所，該處所設置在通風處所，防止病毒在室內擴散。

且使用透明隔板，以避免飛沫感染偵訊及戒護員警，並架設錄影設備，以免嫌犯脫逃；此外，犯嫌同樣要先消毒，配戴口罩、量體溫，遵照標準SOP。

分局長張啓祥表示，政府全力防治肺炎疫情，為配合政府執行防疫措施，警察人員經常接觸民眾更應遵守防範；防疫期間，打擊犯罪時，不容一絲鬆懈，計對居家隔離、檢疫對象涉及刑事案件部分，為保護第一線員警健康，於戶外隱蔽通風處所設置「臨時防疫偵訊處所」，以防員警感染；張啓祥強調，全民防疫動起來，打擊犯罪同時，防疫也決不鬆懈。

(中時 )