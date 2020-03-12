宏碁旗下電子產品通路代理服務商展碁國際（6776），11日召開董事會通過2019年度財報，及股利分派決議案。近年度營收、獲利同步持穩增長的展碁，去年度營收再年增8.78％、達135.03億元，稅後淨利1.26億元、年增29.38％，稅後EPS為1.7元。董事會並預計將發放每股1.5元現金股利，配發率達88％以上。

展碁為國內僅次於聯強（2347）之電子通路代理商，市占率達35％，旗下代理超過150個電子品牌，其中，獨家代理的任天堂目前占其營收比重為單一品牌業者中最大、達17％，其次為占比16％的宏碁，第三則為占比14％的微軟。

今年以來，展碁受惠此波中國COVID-19（新冠肺炎）疫情延燒、帶動宅經濟消費，2月在旗下代理之任天堂產品，及家電品牌之空氣清淨器、咖啡機等小家電熱銷下，單月營收以53.5％的年增幅、來到11.22億元，拉抬其今年前兩個月累計營收達27.06億元、年增10.3％。

展碁預計將於3月底正式登錄興櫃，由永豐投顧推薦、掛牌價暫定為每股20元。看好因疫情之延燒，帶動家用娛樂如遊戲機的宅經濟商機，及清潔消菌類家電產品銷售增溫，加上其在持續擴展代理之新客戶及新產品之際，積極透過影響力投資跨業通路商、建構夥伴經濟平台，法人樂估其營收、獲利今年仍將維穩向上。展碁並將於今年底送件申請，希望最快在明（2021）年上半年就能上市。

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